Gülcemal yeni bölüm ne zaman başlayacak? Gülcemal yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gülcemal 8.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı Gülcemal yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Gülcemal dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gülcemal 8.bölüm izleme linki araştırılıyor. Peki, Gülcemal 8.bölüm ne zaman başlayacak? Gülcemal yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gülcemal yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GÜLCEMAL SON BÖLÜM NE OLDU?

Hem Armağan'ı hem Deva'yı kaybeden Gülcemal büyük bir sessizliğe bürünür. Herkesin vazgeçeceğini ve şehri terk edeceğini sanacağı kadar büyük bir sessizliktir bu. Deva ise babası ve kardeşiyle birlikte dedesinin köydeki evine gizlenir ve izini kaybettirir. Ancak bir yanı Gülcemal'in gelip onu bulacağına inanmaktadır. Aradan geçen bir ay boyunca Gülcemal gelmez. Geçen günler içinde Mert ve Gülendam ilişkinin temelleri iyice sağlamlaşmıştır. Gülendam dünyanın en dürüst insanı olduğu kocasına bebeği kaybettiğini söylemeye karar verir. Ancak onu şok bir haber beklemektedir. Mert'in geçmişini kurcalayan Vefa onun eski nişanlısının Deva olduğunu öğrenir ve büyük bir ikilemin içine düşer. Deva'nın Gara'ya açtığı telefondan sonra Gülcemal kapıya dayanır. Ancak Deva onunla konuşmak istemez. Ve Gülcemal Deva'yı kaçırır. Bir aydır beklenen özür dilenecek midir? Yoksa ikisinin yolları sonsuza kadar ayrılacak mıdır?

GÜLCEMAL 8.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gülcemal dizisi bu akşam özet bölümüyle ekranlara geldi. Fox Tv'de bu akşam Liderler Fox'ta programının yayınlanması sebebiyle Gülcemal dizisinin 8.bölümü yayınlanmamaktadır.