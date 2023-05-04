Gülcemal Vefa kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Vefa (Cahit Gök) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Vefa oldu. Peki, Gülcemal Vefa'nın hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal Vefa kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Vefa (Cahit Gök) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...