Gülcemal Vefa kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Vefa (Cahit Gök) kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Vefa oldu. Peki, Gülcemal Vefa'nın hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal Vefa kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Vefa (Cahit Gök) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal Vefa kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Vefa (Cahit Gök) kimdir, kaç yaşında, nereli?
GÜLCEMAL VEFA KİMDİR? GÜLCEMAL VEFA'YI KİM CANLANDIRIYOR?
Gülcemal dizisinde Vefa karakterini "Cahit Gök" canlandırmaktadır.
CAHİT GÖK KİMDİR?
Cahit Gök (d. 7 Ekim 1981, Yayladere, Bingöl), Türk dizi ve sinema oyuncusu.
Hayatı ve kariyeri
Cahit Gök, 7 Ekim 1981'de Yayladere, Bingöl'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Eğitimine Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Ezel dizisinde canlandırdığı Genç Kenan Birkan rolüyle tanınmaktadır.