Fox TV'nin yakında başlayacak olan yeni dizisi Gülcemal'in ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanını izleyenler dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal hangi il ve ilçelerde çekildi? İşte detaylar...

Yapımını MF Yapım'ın, yönetmenliğini deneyimli isim Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan'ın kaleme aldığı dizi Gülcemal yakında başlayacak. Peki, Gülcemal nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gülcemal dizi çekimleri nerede yapıldı, mekanlar neresi? İşte detaylar...

GÜLCEMAL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gülcemal dizisi ilk başlarda Bursa'da çekilecektir. Ardından dizinin İstanbul'da çekileceği tahmin ediliyor. Dizinin fragmanında yer alan mekanların Bursa'da olduğu düşünülmektedir.

GÜLCEMAL KONUSU NEDİR?

Yapımını MF Yapım'ın, yönetmenliğini deneyimli isim Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan'ın kaleme aldığı dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor... Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

GÜLCEMAL OYUNCULARI KİMLER?

Murat Ünalmış

Melis Sezen

Edip Tepeli

Nilay Erdönmez

Atilla Şendil

Cahit Gök

Nilüfer Açıkalın

Samet Kaan Kuyucu

Meltem Akçöl

İpek Ayaz Kortunç

Sabahattin Yakut

Gökçem Çoban

Melike Küçük