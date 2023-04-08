Ekranların yeni başlayan dizisi Gülcemal hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizi tam saatinde ve gününde izlemek isteyenler internette, Gülcemal ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Gülcemal dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Perşembe günü mü? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Gülcemal dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Perşembe günü mü? İşte ayrıntılar...

GÜLCEMAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gülcemal dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

GÜLCEMAL YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Gülcemal dizisinin yeni bölümleri Perşembe günü yayınlanıyor. Ek olarak bazı günler dizi tekrar bölümleriyle ekrana gelebiliyor. Fakat yeni bölümler Perşembe günü yayınlanmaktadır.

GÜLCEMAL KONUSU NEDİR?

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış ) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

GÜLCEMAL OYUNCU KADROSU

Murat Ünalmış - Gülcemal Şahin

Melis Sezen - Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli - Mert

Nilay Erdönmez - Gülendam Şahin

Atilla Şendil - Halil İbrahim

Cahit Gök - Vefa

Nilüfer Açıkalın - Gara Ana

Samet Kaan Kuyucu - Armağan

Meltem Akçöl - İpek

İpek Ayaz Kortunç - Canan

Sabahattin Yakut - Emrullah

Gökçem Çoban - Semra

Melike Küçük

Ayda Aksel - Zafer

Evren Duyal - Hatice