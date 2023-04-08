Gülcemal ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Gülcemal dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Perşembe günü mü?
Gündem Haberleri
Ekranların yeni başlayan dizisi Gülcemal hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizi tam saatinde ve gününde izlemek isteyenler internette, Gülcemal ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Gülcemal dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Perşembe günü mü? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Gülcemal dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Perşembe günü mü? İşte ayrıntılar...
Gülcemal dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Gülcemal dizisinin yeni bölümleri Perşembe günü yayınlanıyor. Ek olarak bazı günler dizi tekrar bölümleriyle ekrana gelebiliyor. Fakat yeni bölümler Perşembe günü yayınlanmaktadır.
Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış ) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.
Murat Ünalmış - Gülcemal Şahin
Melis Sezen - Deva Nakkaşoğlu
Edip Tepeli - Mert
Nilay Erdönmez - Gülendam Şahin
Atilla Şendil - Halil İbrahim
Cahit Gök - Vefa
Nilüfer Açıkalın - Gara Ana
Samet Kaan Kuyucu - Armağan
Meltem Akçöl - İpek
İpek Ayaz Kortunç - Canan
Sabahattin Yakut - Emrullah
Gökçem Çoban - Semra
Melike Küçük
Ayda Aksel - Zafer
Evren Duyal - Hatice