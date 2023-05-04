Gülcemal Mert kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Mert (Edip Tepeli) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Mert oldu. Peki, Gülcemal Mert'in hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal Mert kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Mert (Edip Tepeli) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...