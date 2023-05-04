Gülcemal Mert kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Mert (Edip Tepeli) kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Mert oldu. Peki, Gülcemal Mert'in hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal Mert kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Mert (Edip Tepeli) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal Mert kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Mert (Edip Tepeli) kimdir, kaç yaşında, nereli?
GÜLCEMAL MERT KİMDİR? GÜLCEMAL MERT'İ KİM CANLANDIRIYOR?
Gülcemal dizisinde Mert karakterini "Edip Tepeli" canlandırmaktadır.
EDİP TEPELİ KİMDİR?
Edip Tepeli (d. 18 Nisan 1989, İzmir), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.
2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York´ta evlendi. Çiftinin kızları Müjgan Tepeli 2020 yılında dünyaya geldi.