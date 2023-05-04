Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Halil oldu. Peki, Gülcemal Halil'in hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal Halil İbrahim kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Halil İbrahim (Atilla Şendil) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal Halil İbrahim kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Halil İbrahim (Atilla Şendil) kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÜLCEMAL HALİL İBRAHİM KİMDİR? GÜLCEMAL HALİL İBRAHİM'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Gülcemal dizisinde Halil İbrahim karakterini "Atilla Şendil" canlandırmaktadır.

ATİLLA ŞENDİL KİMDİR?

Ali Atilla Şendil (d. 1963, Eskişehir), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Hayatı

1963 yılında Eskişehir'de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nin Tiyatro bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde kadrolu sanatçı olarak görev aldı.

1991-1992 sezonundan itibaren İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapan sanatçı, 2010 yılında Yeni Tokyo Devlet sahnesi başrejisörü Hitoşi Uyama ile çalıştı. Haliç Üniversitesi ve Okan Üniversitesi konservatuvarlarının kurucu kadrosunda yer aldı. 2016-2017 yıllarında Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Ana Sanat Dalında yüksek lisans yaptı. 2018 -2019 tiyatro sezonuna İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü olarak görev yaptı.

Tiyatro çalışmalarının dışında 1997'den itibaren sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.