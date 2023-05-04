Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Gülendam oldu. Peki, Gülcemal Gülendam'ın hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal Gülendam Şahin kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Gülendam Şahin (Nilay Erdönmez) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal Gülendam kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Gülendam Şahin (Nilay Erdönmez) kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÜLCEMAL GÜLENDAM KİMDİR? GÜLCEMAL GÜLENDAM ŞAHİN'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Gülcemal dizisinde Gülendam Şahin karakterini "Nilay Erdönmez" canlandırmaktadır.

NİLAY ERDÖNMEZ KİMDİR?

Nilay Erdönmez (d. 12 Mayıs 1986, İstanbul), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Eğitimi

Nilay Erdönmez, 2007 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı okulda 2011'de yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kariyeri

2012 yapımı "Gözetleme Kulesi" filmindeki Seher rolüyle Uluslararası Adana Film Festivali de dahil ulusal ve uluslararası birçok festivalde "en iyi kadın oyuncu ödülü" kazandı. 2006 yılından bu yana birçok ödenekli ve özel tiyatroda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. "Güzel Günler", "Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam" dizisinde Gonca Nigar rolüyle ve "Sevdaluk" dizisinde canlandırdığı Emine ve Nihan rolleriyle televizyon ekranlarında da başarısını sürdürmüştür.