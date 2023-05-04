Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Gara oldu. Peki, Gülcemal Gara'nın hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal Gara kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Gara Anne (Nilüfer Açıkalın) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal Gara Ana kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Gara Ana (Nilüfer Açıkalın) kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÜLCEMAL GARA KİMDİR? GÜLCEMAL GARA ANA'YI KİM CANLANDIRIYOR?

Gülcemal dizisinde Gara Ana karakterini "Nilüfer Açıkalın" canlandırmaktadır.

NİLÜFER AÇIKALIN KİMDİR?

Nilüfer Açıkalın asıl soyadı ile Nilüfer Küçükçavdar (1 Ocak 1967, İstanbul), sinema ve tiyatro oyuncusu, öykü yazarı ve müzisyen.

Hayatı

1967'de Makedonya göçmeni bir ailede doğan Açıkalın, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alarak mezun oldu. 1987'den bu yana tiyatro, sinema ve TV'de oyunculuk yapmakta. 1988 yılında oynadığı ilk filmi Süreyya Duru'nun 'Ada' filminde Türkan Şoray'ın kızı rolünü oynadı.

Kısa öykülerinden oluşan dört öykü kitabı yazan sanatçı, bir dönem Devlet Tiyatrolarında da çalıştı. 1987 yılında Peker Açıkalın'la evlenir, 1994 yılında ise boşanmışlardır. Günümüzde yönetmen Orhan Oğuz ile beraberdir.

2014 ve 2015 yılında Başka Şarkılar adını taşıyan iki albüm çalışması yapmıştır.