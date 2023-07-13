Gülcemal final mi, neden final? Gülcemal yazın devam edecek mi?

Gülcemal dizisi bu akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Gülcemal dizisinin neden final yaptığı merak konusu oldu. Peki, Gülcemal neden final? Gülcemal yazın devam edecek mi? İşte detaylar...

Başrollerinde Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı Gülcemal, yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisi final bölümüyle ekranlara geldi. Gülcemal neden final yaptı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gülcemal'in final kararı araştırılmaktadır. Peki, Gülcemal neden final? Gülcemal yazın devam edecek mi? Detaylar haberimizde...

GÜLCEMAL SON BÖLÜM NE OLDU?

Mustafa Pehlivan ile ilgili gerçekleri öğrenmek hem Deva'yı hem Gülcemal'i derinden sarsar. Büyük kararların arifesinde olan Deva evi terk eder. Gülcemal de gitmesine izin verir. Ancak Gara'nın Deva'nın annesi olduğunu öğrenmek Gülcemal'i adeta yıkar. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını bilen Gülcemal yeni bir hayat planı yapar. Mert'i hayatlarından çıkarmak isteyen Gülcemal'e bir darbede kardeşi Gülendam'dan gelir. Her şeye rağmen Deva'dan vazgeçemeyen Gülcemal kendini onun kapısında bulur. Ancak o gecenin sabahında Gülcemal her şeyini kaybetmiş bir adamdır artık. Yapayalnızdır. Ve herkesi şok edecek o kararı verir. Yenilgiyi kabul etmiştir ve bir daha dönmemek üzere gidecektir.

GÜLCEMAL FİNAL Mİ?

Gülcemal dizisi her Perşembe günü FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı Gülcemal'in final yapacağı yönünde haberler gündeme geldi. Gülcemal dizisi 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.