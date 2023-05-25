Gülcemal dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü göremeyen kullanıcılar tarafından Gülcemal bitiyor mu sorusu araştırılıyor. Peki, Gülcemal final mi? Gülcemal dizisi bitiyor mu? Gülcemal final mi yapacak? İşte detaylar...

FOX Tv'nin sevilen dizisi Gülcemal her Perşembe izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı Gülcemal dizisi farklı konusuyla dikkat çekiyor. Gülcemal dizisi bu akşam özet bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünü göremeyen kullanıcılar tarafından dizi final mi yapacak araştırılıyor. Peki, Gülcemal final mi? Gülcemal dizisi bitiyor mu? Gülcemal final mi yapacak? Detaylar haberimizde...

GÜLCEMAL FİNAL Mİ?

Gülcemal dizisi her Perşembe günü FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Gülcemal bu akşam özet bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. FOX TV'de bu akşam Liderler Fox'ta programı yayınlanacağı için Gülcemal dizisi yeni bölümü yayınlanmayacaktır.