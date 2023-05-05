Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Fatoş oldu. Peki, Gülcemal Fatoş'un hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal Fatoş kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Fatoş (Evren Duyal) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal Fatoş kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Fatoş (Evren Duyal) kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÜLCEMAL FATOŞ KİMDİR? GÜLCEMAL FATOŞ'U KİM CANLANDIRIYOR?

Gülcemal dizisinde Fatoş karakterini "Evren Duyal" canlandırmaktadır.

EVREN DUYAL KİMDİR?

Evren Duyal (d. 24 Temmuz 1973, İstanbul), Türk oyuncu ve eğitmen.

Kariyeri

Şişli Terakki Lisesinin ardından 1994 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Duyal, aynı yıl Bizim Tiyatro'da ve Oraloğlu Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1995 yılında Tiyatro Ti'ye katılan sanatçı, 2007 yılına kadar bu tiyatroda oyuncu ve yönetici olarak görev aldı. 1998'den 2001 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde Tiyatro Bölüm Başkan Yardımcısı olarak; ses, nefes, fonetik ve oyunculuk dersleri verdi. 1998 yılından itibaren Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü, Tiyatro Ti Oyunculuk Atölyesi, TED İstanbul Koleji, Oyak Bank Tiyatro Kulübü gibi birçok kurumda eğitmenlik yaptı. 2008 yılında kurulan "İstanbulimpro"nun kurucuları arasında yer aldı. Aynı zamanda 1998 yılından bu yana kamera karşısında yer alarak çeşitli sinema ve dizi filmlerde oynadı.

Duyal, hâlen "İstanbul İmpro" adlı grupla tiyatroya devam etmekte ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kamera önü oyunculuk eğitmenliği yapmaktadır.