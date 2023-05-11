Fox Tv'nin yeni dizisi Gülcemal dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Gülcemal dizisinin çekimleri nerede gerçekleştiği araştırılıyor. Peki, Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal dizisinin çekimleri nerede yapılıyor? Gülcemal Bursa'nın hangi ilçesinde çekiliyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı Gülcemal dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Gülcemal dizisinin çekildiği mekan araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv'de yayınlanan Gülcemal'in hangi ilçede çekildiği araştırılıyor. Peki, Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal dizisinin çekimleri nerede yapılıyor? Gülcemal Bursa'nın hangi ilçesinde çekiliyor? Detaylar haberimizde...

GÜLCEMAL OYUNCULARI KİMLER?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak Gülcemal dizisinin kadrosunda, Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fox Tv'nin yeni dizisi Gülcemal dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Gülcemal dizisi Bursa'nın çeşitli ilçelerinde çekildiği bilinmektedir.