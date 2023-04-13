Fox Tv'nin yeni dizisi Gülcemal'in çekimlerinin yapıldığı mekan merak konusu oldu. Gülcemal dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Gülcemal dizisi nerede çekildi? Gülcemal hangi il ve ilçede çekiliyor? Gülcemal çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı Gülcemal dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gülcemal dizisinin çekildiği ev araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin izleyicileri tarafından Gülcemal'in hangi il ve ilçede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Gülcemal dizisi nerede çekildi? Gülcemal hangi il ve ilçede çekiliyor? Gülcemal çekimleri nerede yapılıyor? Detaylar haberimizde...

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NE?

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış ) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

GÜLCEMAL OYUNCU KADROSU!

FOX TV ekranlarında yayınlanacak Gülcemal dizisinin kadrosunda, Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fox Tv'nin yeni dizisi Gülcemal dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Gülcemal dizisi Bursa'nın çeşitli ilçelerinde çekildiği bilinmektedir.