Fox Tv'nin sevilen dizisi Gülcemal final yapacağı haberleriyle gündeme geldi. Gülcemal final tarihi merak konusu oldu. Peki, Gülcemal dizisi ne zaman final yapacak? Gülcemal kaçıncı bölüm final? Gülcemal 2.sezon ne zaman? İşte detaylar...

Başrollerinde Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı Gülcemal dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Gülcemal, final bölümü için geri sayıma başladı. Kullanıcılar tarafından Gülcemal dizisinin ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Peki, Gülcemal dizisi ne zaman final yapacak? Gülcemal kaçıncı bölüm final? Gülcemal 2.sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

GÜLCEMAL KONUSU NEDİR?

Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor... Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

GÜLCEMAL DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinin final yapacağı duyuruldu. 10 bölümde ekrana veda etmesi planlanan dizinin 3 bölüm daha uzatılıp 13. bölüme tamamlanmasına karar verildi.