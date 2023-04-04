FOX Tv'nin yeni dizisi Gülcemal yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gülcemal dizisinin konusu merak konusu oldu. Peki, Gülcemal dizisi konusu ne? Gülcemal dizisi uyarlama mı? Gülcemal hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı Gülcemal dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gülcemal'in fragmanı merak uyandırdı. Gülcemal dizisinin konusu aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gülcemal dizisi konusu ne? Gülcemal dizisi uyarlama mı? Gülcemal hikayesi gerçek mi? Detaylar haberimizde...

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NE?

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış ) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

GÜLCEMAL OYUNCU KADROSU!

FOX TV ekranlarında yayınlanacak Gülcemal dizisinin kadrosunda, Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor