FOX TV ekranlarında yayınlanacak Gülcemal dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Gülcemal dizisinin hikayesi merak konusu oldu. Peki, Gülcemal dizisi hikayesi gerçek mi? Gülcemal uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? İşte detaylar...

Başrollerinde Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı Gülcemal dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanıyla dikkatleri çeken Gülcemal dizisinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gülcemal dizisinin hikayesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gülcemal dizisi hikayesi gerçek mi? Gülcemal uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Detaylar haberimizde...

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NE?

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış ) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

GÜLCEMAL OYUNCU KADROSU!

FOX TV ekranlarında yayınlanacak Gülcemal dizisinin kadrosunda, Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.