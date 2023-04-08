Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Deva oldu. Peki, Gülcemal Deva'nın hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal Deva kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Deva Nakkaşoğlu (Melis Sezen) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal Deva kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal Deva Nakkaşoğlu (Melis Sezen) kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÜLCEMAL DEVA KİMDİR?

Deva adı gibi dertlere çare, yanında durduğuna derman olan güzeller güzeli bir kız. Yüzünde gençliğin tazeliği var. Gözleri insanın içine işleyecek türden. Okumasını bilene, içini görene bambaşka bir dünya…

Göreni bir daha döndürüp baktıracak kadar güzel ve ışıklı bir kızdı. Naif görüntüsünün altında güçlü ve sert bir kadın vardı. O öyle masal prensesi naifliğinde bir kız değildi. İstedikleri konusunda kaya gibi sert, inatçı, yüreği her daim dalgalı bir kız. Korkusuz. Ne karanlıktan korkar, ne ıssızlıktan. Bileğine güvenen bir kızdı Deva. Babasının kızıydı. Tıpkı Pehlivan Mustafa gibi gözü kara, gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmayan, kolay kolay pes etmeyen savaşçı ve inatçı biriydi.

GÜLCEMAL DEVA'YI KİM CANLANDIRIYOR?

Gülcemal dizisinde Deva karakterini "Melis Sezen" canlandırmaktadır.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen (d. 2 Ocak 1997, İstanbul), Türk oyuncudur.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı. 2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterini canlandırdı. Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerinden biri olan "Derin" adlı karakteri canlandırdı.