Fox TV'nin sevilen dizisi Gülcemal bugün 5. bölüm ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı olarak izlemek isteyen seyirciler internette, Gülcemal canlı izle! Fox TV Gülcemal 5. bölüm canlı izle! Gülcemal yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Gülcemal canlı yayın nereden izlenir? Gülcemal link var mı? İşte detaylar...

Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Gülcemal canlı izle! 4 Mayıs Fox TV Gülcemal 5. bölüm canlı izle! Gülcemal yeni bölümde neler olacak?

GÜLCEMAL CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Gülcemal dizisini televizyondan Fox TV üzerinden izleyebildiğiniz gibi Fox TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

GÜLCEMAL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Deva Gülcemal'le birlikte eve dönerken artık içinde ona dair pek çok şey değişmiştir. Şimdi o eve bir tutsak olarak değil, kendi isteği ile dönmekte ve dünyada en çok Gülcemal'e güvenmektedir. Ancak Gülcemal'e gelen bir bilgi aralarına uçurumlar açacaktır. Deva'nın güveninin aksine Gülcemal'in ona tüm güveni kaybolmuştur. Deva'nın bir ajan olup olmadığını anlamak için büyük bir oyun kurar.

Mert'le Gülendam arasındaki ilişki Deva'nın yeniden eve dönmesiyle beklenmedik bir ilerleme kaydeder. Annesinden saklanmak zorunda olan Armağan ise Gülcemal'in evine sığınır ve Gülendam'la karşı karşıya gelmesiyle Armağan da taşlar yerine oturur.

GÜLCEMAL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mert'in eve gelişiyle öğrendikleri Deva'yı adeta şoke eder. O evde artık kalamayacağını anlayan Deva Gara'nın yardımıyla evden çıkmanın yollarını ararken bir yandan da önceleri korktuğu, bir canavar sandığı Gülcemal'in yeni bir yüzünü görür. İkisi arasındaki ilişki ve dengeler şaşırtıcı bir şekilde değişirken Deva bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu kararı onu ölümle burun buruna getirecektir. Gülcemal ise tam da güvendiği anda kendisinden kaçan Deva'yı azat etmeye karar verir. Fakat Gülcemal'e gelen sürpriz bir telefon her şeyi değiştirir.

GÜLCEMAL OYUNCU KADROSU

Murat Ünalmış - Gülcemal Şahin

Melis Sezen - Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli - Mert

Nilay Erdönmez - Gülendam Şahin

Atilla Şendil - Halil İbrahim

Cahit Gök - Vefa

Nilüfer Açıkalın - Gara Ana

Samet Kaan Kuyucu - Armağan

Meltem Akçöl - İpek

İpek Ayaz Kortunç - Canan

Sabahattin Yakut - Emrullah

Gökçem Çoban - Semra

Melike Küçük

Ayda Aksel - Zafer Pehlivan

Evren Duyal - Fatoş

Yasin Yamanol - Gülcemal Gençliği