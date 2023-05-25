Gülcemal dizisi bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gülcemal yeni bölümü araştırılıyor. Peki, Gülcemal bu akşam yok mu, neden yok? Gülcemal yeni bölüm ne zaman başlayacak? Gülcemal bugün var mı, yok mu? İşte detaylar...

FOX TV'nin sevilen dizisi Gülcemal yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Gülcemal dizisi farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fox Tv'nin yayın akışını gören kullanıcılar tarafından dizinin bu yayınlanma durumunu araştırıyor. Peki, Gülcemal bu akşam yok mu, neden yok? Gülcemal yeni bölüm ne zaman başlayacak? Gülcemal bugün var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

GÜLCEMAL SON BÖLÜM NE OLDU?

Hem Armağan'ı hem Deva'yı kaybeden Gülcemal büyük bir sessizliğe bürünür. Herkesin vazgeçeceğini ve şehri terk edeceğini sanacağı kadar büyük bir sessizliktir bu. Deva ise babası ve kardeşiyle birlikte dedesinin köydeki evine gizlenir ve izini kaybettirir. Ancak bir yanı Gülcemal'in gelip onu bulacağına inanmaktadır. Aradan geçen bir ay boyunca Gülcemal gelmez. Geçen günler içinde Mert ve Gülendam ilişkinin temelleri iyice sağlamlaşmıştır. Gülendam dünyanın en dürüst insanı olduğu kocasına bebeği kaybettiğini söylemeye karar verir. Ancak onu şok bir haber beklemektedir. Mert'in geçmişini kurcalayan Vefa onun eski nişanlısının Deva olduğunu öğrenir ve büyük bir ikilemin içine düşer. Deva'nın Gara'ya açtığı telefondan sonra Gülcemal kapıya dayanır. Ancak Deva onunla konuşmak istemez. Ve Gülcemal Deva'yı kaçırır. Bir aydır beklenen özür dilenecek midir? Yoksa ikisinin yolları sonsuza kadar ayrılacak mıdır?

GÜLCEMAL BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Gülcemal dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Gülcemal dizisi her Perşembe saat 20.00'da Fox Tv'de ekranlara geliyor. Bu akşam Liderler Fox'ta özel programı yayınlanacağı için Gülcemal 8.bölümü yayınlanmayacaktır.