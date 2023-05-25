Gülcemal 8.bölüm fragmanı! Gülcemal dizisi yeni bölüm fragmanı izle! Gülcemal yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı Gülcemal dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından, Gülcemal yeni bölüm fragmanı! Gülcemal 8.bölüm fragmanı! araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv'de yer alan dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. İşte, Gülcemal 8.bölüm fragmanı izle!

GÜLCEMAL SON BÖLÜM NE OLDU?

Hem Armağan'ı hem Deva'yı kaybeden Gülcemal büyük bir sessizliğe bürünür. Herkesin vazgeçeceğini ve şehri terk edeceğini sanacağı kadar büyük bir sessizliktir bu. Deva ise babası ve kardeşiyle birlikte dedesinin köydeki evine gizlenir ve izini kaybettirir. Ancak bir yanı Gülcemal'in gelip onu bulacağına inanmaktadır. Aradan geçen bir ay boyunca Gülcemal gelmez. Geçen günler içinde Mert ve Gülendam ilişkinin temelleri iyice sağlamlaşmıştır. Gülendam dünyanın en dürüst insanı olduğu kocasına bebeği kaybettiğini söylemeye karar verir. Ancak onu şok bir haber beklemektedir. Mert'in geçmişini kurcalayan Vefa onun eski nişanlısının Deva olduğunu öğrenir ve büyük bir ikilemin içine düşer. Deva'nın Gara'ya açtığı telefondan sonra Gülcemal kapıya dayanır. Ancak Deva onunla konuşmak istemez. Ve Gülcemal Deva'yı kaçırır.

GÜLCEMAL 8.BÖLÜM FRAGMANI!

Gülcemal dizisi bu akşam özet bölümüyle ekranlara geldi. Fox Tv'de bu akşam Liderler Fox'ta programının yayınlanması sebebiyle Gülcemal dizisinin 8.bölümü yayınlanmamaktadır.