Gülcemal 8.bölüm CANLI İZLE! 1 Haziran Gülcemal yeni bölüm İZLE! Gülcemal dizisi yeni bölüm izleme linki!

Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı Gülcemal dizisi her Perşembe izleyicisiyle buluşuyor. Gülcemal dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosu yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gülcemal dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Gülcemal 8.bölüm canlı izle! Gülcemal yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 1 Haziran Gülcemal canlı izleme linki!

GÜLCEMAL SON BÖLÜM NE OLDU?

Hem Armağan'ı hem Deva'yı kaybeden Gülcemal büyük bir sessizliğe bürünür. Herkesin vazgeçeceğini ve şehri terk edeceğini sanacağı kadar büyük bir sessizliktir bu. Deva ise babası ve kardeşiyle birlikte dedesinin köydeki evine gizlenir ve izini kaybettirir. Ancak bir yanı Gülcemal'in gelip onu bulacağına inanmaktadır. Aradan geçen bir ay boyunca Gülcemal gelmez. Geçen günler içinde Mert ve Gülendam ilişkinin temelleri iyice sağlamlaşmıştır. Gülendam dünyanın en dürüst insanı olduğu kocasına bebeği kaybettiğini söylemeye karar verir. Ancak onu şok bir haber beklemektedir. Mert'in geçmişini kurcalayan Vefa onun eski nişanlısının Deva olduğunu öğrenir ve büyük bir ikilemin içine düşer. Deva'nın Gara'ya açtığı telefondan sonra Gülcemal kapıya dayanır. Ancak Deva onunla konuşmak istemez. Ve Gülcemal Deva'yı kaçırır. Bir aydır beklenen özür dilenecek midir? Yoksa ikisinin yolları sonsuza kadar ayrılacak mıdır?

GÜLCEMAL 8.BÖLÜM CANLI İZLE!

Gülcemal dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Gülcemal dizisinin yeni bölümü FOX TV'de saat 20.00'da yayınlanmaktadır.