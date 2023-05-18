Gülcemal 7.bölüm CANLI İZLE! 18 Mayıs Gülcemal yeni bölüm İZLE! Gülcemal dizisi yeni bölüm izleme linki!

Show Tv'nin yeni dizisi Gülcemal yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gülcemal dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İşte, Gülcemal canlı izleme linki!

Gülcemal CANLI İZLE! Başrolünde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı Gülcemal Gibi Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gülcemal'in yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, Gülcemal 7.bölüm İZLE! Gülcemal yeni bölüm İZLE! aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Gülcemal canlı izleme linki!

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NE?

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış ) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

GÜLCEMAL OYUNCU KADROSU!

FOX TV ekranlarında yayınlanacak Gülcemal dizisinin kadrosunda, Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

GÜLCEMAL CANLI İZLE!

Gülcemal dizisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Gülcemal dizisi Fox Tv'de saat 20.00'da yayınlanmaktadır.