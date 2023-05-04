Ekranların beğenilen dizisi Gülcemal bugün 5. bölümle izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm sonrasında izleyiciler dizinin 6. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Peki, Gülcemal 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Gülcemal 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanacak?

GÜLCEMAL 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

GÜLCEMAL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Deva Gülcemal'le birlikte eve dönerken artık içinde ona dair pek çok şey değişmiştir. Şimdi o eve bir tutsak olarak değil, kendi isteği ile dönmekte ve dünyada en çok Gülcemal'e güvenmektedir. Ancak Gülcemal'e gelen bir bilgi aralarına uçurumlar açacaktır. Deva'nın güveninin aksine Gülcemal'in ona tüm güveni kaybolmuştur. Deva'nın bir ajan olup olmadığını anlamak için büyük bir oyun kurar.

Mert'le Gülendam arasındaki ilişki Deva'nın yeniden eve dönmesiyle beklenmedik bir ilerleme kaydeder. Annesinden saklanmak zorunda olan Armağan ise Gülcemal'in evine sığınır ve Gülendam'la karşı karşıya gelmesiyle Armağan da taşlar yerine oturur.

GÜLCEMAL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mert'in eve gelişiyle öğrendikleri Deva'yı adeta şoke eder. O evde artık kalamayacağını anlayan Deva Gara'nın yardımıyla evden çıkmanın yollarını ararken bir yandan da önceleri korktuğu, bir canavar sandığı Gülcemal'in yeni bir yüzünü görür. İkisi arasındaki ilişki ve dengeler şaşırtıcı bir şekilde değişirken Deva bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu kararı onu ölümle burun buruna getirecektir. Gülcemal ise tam da güvendiği anda kendisinden kaçan Deva'yı azat etmeye karar verir. Fakat Gülcemal'e gelen sürpriz bir telefon her şeyi değiştirir.

GÜLCEMAL OYUNCU KADROSU

Murat Ünalmış - Gülcemal Şahin

Melis Sezen - Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli - Mert

Nilay Erdönmez - Gülendam Şahin

Atilla Şendil - Halil İbrahim

Cahit Gök - Vefa

Nilüfer Açıkalın - Gara Ana

Samet Kaan Kuyucu - Armağan

Meltem Akçöl - İpek

İpek Ayaz Kortunç - Canan

Sabahattin Yakut - Emrullah

Gökçem Çoban - Semra

Melike Küçük

Ayda Aksel - Zafer Pehlivan

Evren Duyal - Fatoş

Yasin Yamanol - Gülcemal Gençliği