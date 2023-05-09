Gülcemal 6. Bölüm 2. Fragmanı | Bu Evde Hainlere Yer Yok!

Gülcemal Her Perşembe 20.00'de FOX'ta!

Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal ( Murat Ünalmış ) ile güzeller güzeli Deva'nın ( Melis Sezen ) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor... Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

Oyuncular: Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Sema Keçik, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel

KÜNYE:

YAPIM: MF YAPIM

SENARYO: Eda Tezcan

YÖNETMEN: Yusuf Pirhasan Çalışkan

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