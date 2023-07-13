Gülcemal 13.bölüm CANLI İZLE! 13 Temmuz Gülcemal yeni bölüm İZLE! Gülcemal final bölümü İZLE!

Gülcemal dizisinin 13. bölümü canlı olarak izlenebilecek. 13 Temmuz'da yayınlanacak olan yeni bölüm ve finali de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İşte, Gülcemal 13.bölüm canlı izleme linki!

Başrollerinde Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı Gülcemal dizisi bu akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Fox Tv'nin sevilen dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu. Gülcemal dizisinin son bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gülcemal dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. İşte, Gülcemal 13.bölüm canlı izleme linki!

GÜLCEMAL SON BÖLÜM NE OLDU?

Mustafa Pehlivan ile ilgili gerçekleri öğrenmek hem Deva'yı hem Gülcemal'i derinden sarsar. Büyük kararların arifesinde olan Deva evi terk eder. Gülcemal de gitmesine izin verir. Ancak Gara'nın Deva'nın annesi olduğunu öğrenmek Gülcemal'i adeta yıkar. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını bilen Gülcemal yeni bir hayat planı yapar. Mert'i hayatlarından çıkarmak isteyen Gülcemal'e bir darbede kardeşi Gülendam'dan gelir. Her şeye rağmen Deva'dan vazgeçemeyen Gülcemal kendini onun kapısında bulur. Ancak o gecenin sabahında Gülcemal her şeyini kaybetmiş bir adamdır artık. Yapayalnızdır. Ve herkesi şok edecek o kararı verir. Yenilgiyi kabul etmiştir ve bir daha dönmemek üzere gidecektir.