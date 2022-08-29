Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun ev kaderindir dizisi ile izleyicinin dikkatlerini çeken Gülcan Arslan birçok televizyon projesinde boy göstermiştir. Oyuncunun oyunculuk yeteneği kadar güzelliği de hayranları tarafından dikkat çekmekte. Peki, Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli?

Güzel oyuncunun son projesi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı iken ilk projesi her oyuncu gibi reklam filmleri oldu. Ablasını dinleyerek oyunculuk kariyerine başlayan oyuncu, kısa sürede başarıya ulaştı. Her yaştan hayran kitlesine sahip olmakla beraber rol aldığı projelerde ilgiyi kısa zaman içerisinde üzerine çekebiliyor. Peki, ekranlarda gördüğümüz Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan hayatı ve biyografisi! Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli? Gülcan Arslan'ın oynadığı diziler…

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

1 Mayıs 1986 yılında Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya gelen oyuncu, 1.72 metre boya sahipken 57 kilodadır. Boğa burcu olan Arslan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Tiyatro eğitimi almış ve reklamlarda rol alarak kariyerine ilk adımı atmıştır. Ardından ise TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide "Canan" adlı rol ile ilk rolünü aldı. 2008 yılında ise Show TV'de yayınlanan "Sınıf" adlı dizide rol alırken yine 2008 yılında Kanal D'de "Hepimiz birimiz için" dizisinde oyunculuğunu sergiledi. İlk başrol aldığı dizi ise "Her şeye rağmen" dizisi oldu. 2011 yılında ilk film deneyimini gerçekleştirdi " Entelköy Efeköy'e karşı" projesi ile.

ÖZEL HAYATI

2021 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile adı anılırken 2022 yılında ise eski Basketbolcu İbrahim Kutluay ile ilişki yaşadığı gündeme geldi. Oyuncunun Instagram adresi @gulcanarslann.

GÜLCAN ARSLAN DİZİLERİ

2007 Sardunya Sokak (Canan)

2008 Hepimiz Birimiz İçin (Mine Pekmezci)

2008 Sınıf (Zehra)

2008 Gurbet Kuşları

2009Kafkas

2009Kahramanlar (Figen)

2011Her Şeye Rağmen (Leyla Açıkalın)

2011Bir Çocuk Sevdim (Mine)

2013 Arka Sokaklar (Leyla Candaş)

2014 Günahkar (Saliha Tezhanlı)

2015-2016Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Fahriye Sultan)

2017Ölene Kadar (Beril Karalı)

2019Zengin ve Yoksul (Nihal Taştan)

2021Doğduğun Ev Kaderindir (Nesrin / Gülbin Göksu)

2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

GÜLCAN ARSLAN FİLMLERİ

2011 - Entelköy Efeköy'e Karşı