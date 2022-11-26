MasterChef yarışmasının son bölümü ülkemizin en çok turist ağırlayan illerinden olan Denizli'de gerçekleşti. Konuk jüri olarak tekstilci Gülbin Yardım Gülbin Yardım kimdir? Masterchef'e konuk olan Gülbin Yardım kaç yaşında, nereli? Gülbin Yardım hayatı ve biyografisi nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 137. bölümüyle Denizli'de olacak. Denizli yemeklerinin yapılacağı bu bölümde Mehmet Çağrı Sebzeci, Mahmut Kılınç, Gazi Murat Şen de konuk jüri üyeleri olacak. Peki, Gülbin Yardım kimdir? Masterchef'e konuk olan Gülbin Yardım kaç yaşında, nereli? Gülbin Yardım hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLBİN YARDIM KİMDİR?

Gülbin Yardım TV8 MasterChef yarışma programında konuk jüri olmuştur. Tekstilci olan Gülbin Yardım ile birlikte Mehmet Çağrı Sebzeci, Mahmut Kılınç, Gazi Murat Şen de programın 137. bölümünde yarışmacıların yaptığı yemekleri değerlendiren jüriler olmuştur.