Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi!

Fox TV ekranında hafta sonu ana Haber bültenini sunan Gülbin Tosun son olarak sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündemde yer alıyor. Fox TV muhabiri Ali Onur Tosun'un ablası olan Gülbin Tosun hakkında bilgiler, paylaşımının ardından merak konusu oldu. Peki, Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi nedir?