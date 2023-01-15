Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi!
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Fox TV ekranında hafta sonu ana Haber bültenini sunan Gülbin Tosun son olarak sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündemde yer alıyor. Fox TV muhabiri Ali Onur Tosun'un ablası olan Gülbin Tosun hakkında bilgiler, paylaşımının ardından merak konusu oldu. Peki, Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi nedir?
Özel televizyonculuğun geliştiği 90'lı yıllarda gece haber bültenlerinde sunuculuk yaparak adını duyuran Gülbin Tosun, 2010 yılında adımını attığı Fox TV'de 11. yılını geçiriyor. Peki, Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
GÜLBİN TOSUN KİMDİR?
1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fox TV muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema bölümünde tamamladı. İngiltere'de London School of Business Studies Marketing bölümünden mezun olarak ikinci diplomasını aldı.
Üniversite yıllarında en başarılı 5 öğrenci arasına girdi ve TRT spikerlerinden eğitim aldı. Stajını Reuters haber'>Haber Ajansı'nda yaptı.
1995 yılında Türkiye'nin ilk haber kanalı Kanal E'de haber spikerliği ve muhabirlik yaptı.
1999 yılında Show TV'ye transfer oldu, Reha Muhtar'ın haber ekibinde yer aldı. Gece haberlerini hazırlayıp sundu.
2000 yılında Tuncay Özkan ile Fatih Altaylı'nın teklifi değerlendiren Gülbin Tosun, Kanal D ekranlarında spikerlik yapmaya başladı.
2001 yılında Londra'ya yerleşti. Londra Türk Radyosu'nda haber programı hazırladı.
2006 yılında Skytürk ekranlarında sabah haberleri kuşağında sunuculuk yaptı.
2010 yılında Fox TV'ye geçti. Burada 11 yıldır hafta sonu ana haber bültenlerini, yaz aylarında ise hafta içi ana haber bültenlerini sunmayı sürdürüyor.
ÖZEL YAŞAMI
1977 doğumlu olan Gülbin Tosun, 2022 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.
2011-2013 yılları arasında iş insanı Atıf Ün ile evli kaldı.
Gülbin Tosun 1.63 metre boyunda, 57 kilo ve akrep burcudur.