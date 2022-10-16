Sunucu Gülbin Tosun kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Her hafta sonu Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Gülbin Tosun kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun eşi kim? Gülbin Tosun evli mi? İşte detaylar...

Gülbin Tosun FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaktadır. Fox Tv ekranlarında izleyici ile buluşan Gülbin Tosun kimdir, kaç yaşında ve eşinin kim olduğu araştırılıyor. Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun eşi kim? Gülbin Tosun evli mi? Detaylar haberimizdedir…

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun 10 Kasım 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk programcı, spiker ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters Haber'>haber ajansında staj yaptı. 2009'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaktadır. Ayrıca FOX Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.