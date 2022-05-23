Gülbin Tosun istifa etti mi? Gülbin Tosun yok mu? - Haberler

FOX TV Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun ile köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar arasında sosyal medyada yaşanan diyalog tepkilere neden oldu. Tosun'un acılı anne Derya Pınar'a hitaben kullandığı, "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" sözleri eleştiri yağmuruna tutuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "GülbinTosunİstifa" etiketi altında Tosun'un istifa etmesini istedi. Gülbin Tosun yok mu? Gülbin Tosun istifa etti mi?

GÜLBİN TOSUN İSTİFA ETTİ Mİ?

Mahra Melin'in annesi Derya Pınar, sokak hayvanlarının toplatılarak kapalı bir alanda bakılması gerektiğini ifade ederken, Tosun'dan bu fikre tepki geldi. "Sizin yüzünüzden evlatlarımıza mezarda bile rahat yok" diyen Pınar'a "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" diyerek cevap veren Gülbin Tosun eleştirileri üzerine çekti.

TOSUN'UN İSTİFA ETMESİNİ İSTEDİLER

Bu diyaloğun kısa süre içerisinde yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "GülbinTosunİstifa" etiketi altında topladı. Hakkındaki istifa talebine yanıt veren Tosun ise, "İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! #GülbinTosunİstifa... Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşallah" diyerek yanıt verdi.

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