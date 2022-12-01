Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 3 çocuk annesi Gülben Ergen, nafaka konusuyla ilgili gündeme geliyor. Gülben Ergen nafaka alıyor mu merak ediliyor. Peki, Gülben Ergen nafaka alıyor mu?

Şarkıcı Gülben Ergen, 2004 yılında nikah masasına oturduğu Mustafa Erdoğan ile 2012 yılında boşandı. Gülben Ergen nafaka alıyor mu sorusu gündeme geliyor. Başarılı sanatçı Gülben Ergen eşinden nafaka alıyor mu merak ediliyor. Gülben Ergen nafaka alıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

GÜLBEN ERGEN NAFAKA ALIYOR MU?

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık 180 bin TL nafaka ödediğini öğrenen Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı "Nafaka alan kadınlarımızı ayakta alkışlıyorum" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 3 çocuğunun babası Mustafa Erdoğan ile tek celsede boşanan Ergen, katıldığı programda eski eşinden nafaka almadığını ve böyle bir konuşmanın aralarında dahi geçmediğini söyledi.

Dün akşam Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk alan Ergen, " Mustafa Erdoğan'dan nafaka alıyor musun?" sorusuna cevap verdi. Paylaşımının arkasında duran Ergen, "Nafaka alan kadınları çok başarılı buluyorum. Bir kadın olarak hayıflandığım bir şey çünkü ben nafakasız boşandım. Çocuğu olmadan nafaka alan arkadaşlarım var. Bunun nasıl olduğunu aklım almıyor, helal olsun. Gerçekten onları başarılı buluyorum. Bizim evliliğimiz aşk evliliğiydi. Aşk dolu geçti, aşk bitince de evlilik bitti. Biz paranın P'sini bile konuşmadık. Bu nafaka rakamlarını çok şaşırtıcı buluyorum. Çocuklarımın babası, okul masraflarını ödüyor. Bu nafaka değil, benim elime değmeyen bir para" dedi.

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, 2004 yılında nikah masasına oturduğu Mustafa Erdoğan ile 2012 yılında boşandı. Ergen'in Erdoğan ile evliliğinden 3 erkek çocuğu bulunuyor.