Şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrasında Halil Ülgü ile olayı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Halil Ülgü ve Gülben Ergen olayını araştırmaya başladı. Peki, Gülben Ergen Halil Ülgü olayı ne? Halil Ülgü kimdir? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, tasarımcı Halil Ülgü'nün kendisi hakkında söylediği iddiaları yanıtladı. Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tasarımcının iddialarını cevapladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı sonrasında olayın iç yüzü merak konusu oldu. Kullanıcılar, Gülben Ergen ve Halil Ülgü olayını araştırmaya başladı. Peki, Gülben Ergen Halil Ülgü olayı ne? Halil Ülgü kimdir? Detaylar haberimizde...

GÜLBEN ERGEN HALİL ÜLGÜ OLAYI NE?

Tasarımcı Halil Ülgü, Gülben Ergen'e PR çalışması için 2 elbise verdiğini ve ünlü şarkıcının tasarımcıyı etiketlemeden sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığını iddia etmiştir.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Halil Ülgü'nün iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Ergen, "Sahnede ya da fotoğraf çekimlerinde üzerimde gördüğünüz kıyafetlerin bana ulaşma şekilleri iki türlü olur. 1. Modacıyı tanırım. Atölyesine giderim. Prova olurum. Ödeme yaparım. Kostümü satın alırım. 2. Modacıyı tanımam. Stylist hizmeti alırım. Onlarca markanın kostümleri bana gelir. Denerim. Bedenime uygun olanları çekimde kullanırım ve stylist tarafından iade edilir. Otuz yılı aşan meslek hayatımda, tanışmadan kostüm ya da aksesuarını kullanıp teşekkür aldığım bir sürü isim olmuştur. Günlerdir ekranda saatlerde konuşulan, basın servisleri yapılarak adımın hoyratça geçtiği, ismi geçen tasarımcı kardeşimizle hiç tanışmadım. Prova olmadım, atölyesini bilmem. Müthiş başarılı iki kostümünü bana styling hizmeti veren arkadaşımızın çekime getirmesi ile gördüm ve kullandık ve tüm gelen farklı modacıların kostümleri gibi iade edildi." ifadelerini kullandı.

Halil Ülgü'yü etiketleme konusuna da değinen şarkıcı, "Günlerdir ortalık yangın yeri... Nasıl markamı etiketlemez?? Bir paylaşımda etiketlemişim, diğerinde etiketlememişim. Kaldı ki, seve seve yıllardır @gulsahsaracoglu @tolgacam @raisavanessa @bekirgokmeen gibi sevdiğim dostlarımı (asla mecbur olarak değil, içimden gelerek) özenle etiketlerim. @halilulgu kardeşim değerli tasarımların bence popülerlikten çok daha değerli. İsmimin sana kattıklarına ihtiyacın olmayacak kadar creative olduğuna inancım sonsuz." dedi.

HALİL ÜLGÜ KİMDİR?

1981 doğumluyum Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-iş Anabilim Dalından mezun olmuştur. 2002 yılında mezun olduktan sonra 2004-2005 yılları arasında İstanbul'a gelmiştir. Burada ilk iş deneyimini Cemil İpekçi ile yaşamıştır.