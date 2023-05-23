Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gulbeddin Hikmetyar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gulbeddin Hikmetyar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gulbeddin Hikmetyar kimdir? Gulbeddin Hikmetyar kaç yaşında, nereli? Gulbeddin Hikmetyar hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gulbeddin Hikmetyar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gulbeddin Hikmetyar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Gulbeddin Hikmetyar kimdir? Gulbeddin Hikmetyar kaç yaşında, nereli? Gulbeddin Hikmetyar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GULBEDDİN HİKMETYAR KİMDİR?

Gulbeddin Hikmetyar (d. 26 Haziran 1947, Kunduz), eski Afganistan başbakanıdır. 1975 yılında kurulan Hizb-i İslami'nin kurucusu ve lideridir.

SSCB işgaline karşı mücadele etmiş ve SSCB nin Afganistan'dan çıkarılması sonucu kurulan Afganistan hükûmetinde Başbakanlık yapmıştır. Afganistan 1989'da kurtulduktan sonra 1992'de Afgan mücahitlerin kurduğu Yönetim Konseyi tarafından başbakan seçilmiştir. Daha sonra ise, ABD'nin Sovyetler'e karşı desteklediği Afgan mücahitlerinin liderliğini üstlenmiştir. Son olarak Hikmetyar'ın Associated Press'e yaptığı açıklamada, Taliban liderlerinden ABD'ye karşı savaşmak için geniş tabanlı bir ittifak oluşturmalarını istedi ve kendisi ve adamlarının böyle bir güce katılacaklarını söyledi.[kaynak belirtilmeli] Görevde olduğu 1996 yılında Kâbil'deki radyo ve televizyonlarda müzik yayınlanmasının yasaklanmasını ve bütün sinemaların kapatılmasını emretti. İnsan Hakları İzleme Komitesi, Ağustos 1992'de Hikmetyar kuvvetlerinin roket saldırıları sebebiyle çoğunluğu sivillerden oluşan en az 2000 insanın öldüğü ve yarım milyon insanın da Kabil'i terk ettiğini bildirdi. 9 Ocak 1995 tarihinde Hikmetyar'ın kuvvetlerinin başkent Kâbil'i bombalamasıyla 20'den fazla insan öldü.