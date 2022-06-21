Gülay Yedekci kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gülay Yedekci hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Gülay Yedekci kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar Gülay Yedekci'nin hayatını ve biyografisini çok merak ediyor. Peki Gülay Yedekci kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir?

GÜLAY YEDEKCİ KİMDİR?

Gülay Yedekci (d. 1976, İstanbul ) Türk siyasetçi ve mimar.

Gülay Yedekci doğum tarihi : 1976

Gülay Yedekci kaç yaşında : 44 yaşında

Gülay Yedekci nereli : İstanbul doğumlu

Gülay Yedekci mesleği ne : Siyasetçi, Mimar

Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuş, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını, İTÜ'de doktorasını tamamlamıştır.

1996 yılında kendi mimarlık ofisini kurmuştur. Öğretim üyesi olarak görev yapmış Yeni Yüzyıl Üniversitesi mimarlık bölüm başkan yardımcısı ve mimarlık-mühendislik fakültesi dekan yardımcısı olarak görev almıştır. Yayımlanmış çok sayıda makalesi ve 4 kitabı vardır.

CHP Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış, 2009-2014 yılları arasında Fatih Belediyesi Meclis Üyesi olarak İmar ve Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonlarında görev almıştır. 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekilidir.

Engelliler için Turuncu Bayrak önerisinin sahibidir. Ekolojik Kadın Köyü Projesinin mimarıdır; Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Platformu ve Umut (Sokak) Çocukları Derneği yönetim kurullarında görev aldı. Hayatta Kal Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Demokratik Dayanışma Derneği eski Genel Başkanıdır. TMMOB Mimarlar Odası Genel Kurul Delegesidir. Genç Akademisyenler Hareketi Kurucusu ve Başkanıdır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Yedekci, 2 çocuk annesidir.

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