Gülay – Damlalar şarkı sözleri! Daha senden gayrı aşık mı yoktur sözleri! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülay – Damlalar şarkı sözleri! Daha senden gayrı aşık mı yoktur sözleri!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Gülay – Damlalar şarkı sözleri! Daha senden gayrı aşık mı yoktur sözleri!

Gülay'ın 2000 yılında Damlalar albümü ile çıkardığı Damlalar' şarkı sözleri araştırılıyor. Daha senden gayrı aşık mı yoktur sözleri neler? Gülay – Damlalar şarkı sözleri!

Daha senden gayrı aşk mı yoktur şarkı sözleri neler? Gülay'ın 22 Aralık 2000 tarihinde çıkardığı türkü Damlalar'ın sözleri neler? Gülay - Damlalar şarkı sözleri!

GÜLAY - DAMLALAR SÖZLERİ


Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur

Daha senden gayrı aşık mı yoktur

Nedir bu telâşın vay deli gönül, ay deli gönül

Hele düşün devri Adem'den beri

Neler gelmiş geçmiş say deli gönül

Hele düşün devri Adem'den beri

Neler gelmiş geçmiş say deli gönül

-------------------------------------------

Gördüm iki kişi kişi mezar eşiyor

Gördüm iki kişi mezar eşiyor

Gam gasavet gelmiş, boydan aşıyor, boydan aşıyor

Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor

Gel de bu rüyayı yor deli gönül

Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor

Gel de bu rüyayı yor deli gönül

--------------------------------

Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun

Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun

Bu nefsin elinden kaçamıyorsun, kaçamıyorsun

Ruhsati dünyadan geçemiyorsun

Topraklar başına vay deli gönül

Ruhsati dünyadan geçemiyorsun

Topraklar başına vay deli gönül

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gündem

Gülay Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title