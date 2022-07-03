Gülay – Damlalar şarkı sözleri! Daha senden gayrı aşık mı yoktur sözleri!

Daha senden gayrı aşk mı yoktur şarkı sözleri neler? Gülay'ın 22 Aralık 2000 tarihinde çıkardığı türkü Damlalar'ın sözleri neler? Gülay - Damlalar şarkı sözleri!

GÜLAY - DAMLALAR SÖZLERİ

Daha senden gayrı aşık mı yoktur

Nedir bu telâşın vay deli gönül, ay deli gönül

Hele düşün devri Adem'den beri

Neler gelmiş geçmiş say deli gönül

Hele düşün devri Adem'den beri

Neler gelmiş geçmiş say deli gönül

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Gördüm iki kişi kişi mezar eşiyor

Gördüm iki kişi mezar eşiyor

Gam gasavet gelmiş, boydan aşıyor, boydan aşıyor

Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor

Gel de bu rüyayı yor deli gönül

Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor

Gel de bu rüyayı yor deli gönül

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Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun

Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun

Bu nefsin elinden kaçamıyorsun, kaçamıyorsun

Ruhsati dünyadan geçemiyorsun

Topraklar başına vay deli gönül

Ruhsati dünyadan geçemiyorsun

Topraklar başına vay deli gönül