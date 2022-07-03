Gülay – Damlalar şarkı sözleri! Daha senden gayrı aşık mı yoktur sözleri!
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Gülay'ın 2000 yılında Damlalar albümü ile çıkardığı Damlalar' şarkı sözleri araştırılıyor. Daha senden gayrı aşık mı yoktur sözleri neler? Gülay – Damlalar şarkı sözleri!
Daha senden gayrı aşk mı yoktur şarkı sözleri neler? Gülay'ın 22 Aralık 2000 tarihinde çıkardığı türkü Damlalar'ın sözleri neler? Gülay - Damlalar şarkı sözleri!
GÜLAY - DAMLALAR SÖZLERİ
Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur
Daha senden gayrı aşık mı yoktur
Nedir bu telâşın vay deli gönül, ay deli gönül
Hele düşün devri Adem'den beri
Neler gelmiş geçmiş say deli gönül
Hele düşün devri Adem'den beri
Neler gelmiş geçmiş say deli gönül
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Gördüm iki kişi kişi mezar eşiyor
Gördüm iki kişi mezar eşiyor
Gam gasavet gelmiş, boydan aşıyor, boydan aşıyor
Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor
Gel de bu rüyayı yor deli gönül
Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor
Gel de bu rüyayı yor deli gönül
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Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun
Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun
Bu nefsin elinden kaçamıyorsun, kaçamıyorsun
Ruhsati dünyadan geçemiyorsun
Topraklar başına vay deli gönül
Ruhsati dünyadan geçemiyorsun
Topraklar başına vay deli gönül