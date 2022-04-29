Gülay Afşar kimdir? Gülay Afşar kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Gülay Afşar kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Pek çok kanalda ve programda gördüğümüz bir isim olan Gülay Afşar hakkında araştırılan başlıkları sizler için derledik. Gülay Afşar kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

GÜLAY AFŞAR KİMDİR?

Gülay Afşar, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bölümü'nü bitirdi. Televizyon kariyeri öncesinde bir süre finans piyasalarında aktif görev yapan Afşar'ın televizyon kariyeri 1997 yılında Kanal E'de başladı. 1999 yılında Kanal E ile yollarını ayıran tecrübeli isim CNN Türk ekranlarında boy göstermeye başladı.

Gülay Afşar son olarak 2001 yılında CNBC-e ve NTV'de görev almaya başladı. Bu kanallarda 5 yıl boyunca ekonomi programları sunan isim son dönemde konuklarını stüdyoda ağırladığı ve güncel yaşamdan konuların konuşulduğu programları hazırlayıp sunmaya başladı.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Afşar, NTV ekranlarında yayınlanmakta olan Gece Gündüz adlı programı sunmaktadır.

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