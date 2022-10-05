Gulaş Çorbası tarifi ve yapılışı! Masterchef Gulaş Çorbası nedir, nasıl yapılır? Gulaş Çorbası hangi ülkeye ait bir yemek?

Masterchef 4 Ekim yarışmasında şefler tarafından Gulaş Çorbası yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Gulaş Çorbası nasıl yapılır? Gulaş Çorbası yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Gulaş Çorbası tarifi! Gulaş Çorbası nasıl yapılır? Gulaş Çorbası yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Gulaş Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Gulaş Çorbası yemek tarifi nasıldır? Gulaş Çorbası yemeği nasıl yapılır? Gulaş Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

GULAŞ ÇORBASI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Gulaş (Macarca: gulyás), Macaristan'ın geleneksel yemeklerinden biridir. Genellikle dana eti, soğan, kırmızı biber ve biberden yapılır. Gulaşın kökeni, 9. yüzyılda Macar çobanların yediği bir haşlama yemeğidir. Yemeğin adı, Macarcada "sığır güden kişi, çoban" anlamına gelir.

GULAŞ ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet defne yaprağı

800 ml. su

1 kilogram dana kuşbaşı eti(ceviz boytunda doğranmış)

3 adet soğan (doğranmuş

200 gram tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

3 diş sarımsak (doğranmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz (istenilen miktarda)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

½ çay kaşığı mercanköşk

½ çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı un

GULAŞ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Büyük bir tencerede tereyağ ve sıvı yağını kızdırın.

Doğranmış soğan ve sarımsakları 1-3 dakika yağda çevirdikten sonra baharatları ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Ardından etleri ilave edip etler suyunu çekene kadar kavurun.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın ve ardından suyu ekleyin.

Ayrı bir kasede, unu ve yemeğinizden 1 kepçe suyu pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ve yavaş yavaş tencereye ekleyin.

Bir taşım kaynadıktan sonra, ocağın altını kısın ve etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Yemek yapımı sırasında istediğiniz sebzeleri de ekleyerek de yapabilirsiniz.