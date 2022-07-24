Gül Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gül Masalı dizisindeki mekanlar nerede, tarihi yer neresi?
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ATV'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın nerede çekildiği merak ediliyor. Dizi hakkında, Gül Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gül Masalı dizisindeki mekanlar nerede, tarihi yer neresi? araştırması yapılıyor. Peki, Gül Masalı dizisi hangi şehirde çekilmektedir? Gül Masalı dizisindeki tarihi turistik mekanlar neresi? İşte detaylar...
Gül Masalı, Pastel Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan dram türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Gül Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gül Masalı dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar haberimizde...
GÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gül Masalı dizisinin çekimleri Isparta ve İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin bazı sahneleri Isparta'da geçerken bazı sahneler ise İstanbul'da geçmektedir.
GÜL MASALI KONUSU NE?
Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.
Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.
GÜL MASALI OYUNCU KADROSU
Erdem Kaynarca : Toprak Atabey
Gülper Özdemir : Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin
Zehra Yılmaz : Ece Kardaş
Gülçin Hatıhan : Canan
Arif Pişkin : Tahir
Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma
Fatma Tuğba Tutuğ
Suat Sungur
Sait Genay
Yağmur Başkurt
Serdem Paçal : Arzu
Mehmet Şeker
Bülent Düzgünoğlu : Halil
Murat Ercanlı : Hidayet
Turan Selçuk Yerlikaya
Hazal Pekgöz : Gülümser
Kaan Berk Gültekin : Mehmet