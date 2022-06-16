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Gül Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gül Masalı dizi çekimleri nerede yapıldı?

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Gül Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gül Masalı dizi çekimleri nerede yapıldı?

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Gül Masalı nerede çekiliyor merak edildi. Dizi izleyenler, Gül Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gül Masalı dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. Peki, Gül Masalı dizisi hangi şehirde çekilmiştir? İşte detaylar...

Gül Masalı, Pastel Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan dram türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Gül Masalı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gül Masalı dizi çekimleri nerede yapıldı?

Gül Masalı dizisinin çekimleri Isparta ve İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin bazı sahneleri Isparta'da geçerken bazı sahneler ise İstanbul'da geçmektedir.

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.

Erdem Kaynarca : Toprak Atabey

Gülper Özdemir : Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin

Zehra Yılmaz : Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan : Canan

Arif Pişkin : Tahir

Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma

Fatma Tuğba Tutuğ

Suat Sungur

Sait Genay

Yağmur Başkurt

Serdem Paçal : Arzu

Mehmet Şeker

Bülent Düzgünoğlu : Halil

Murat Ercanlı : Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya

Hazal Pekgöz : Gülümser

Kaan Berk Gültekin : Mehmet

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