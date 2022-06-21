Gül Masalı ne zaman? Gül Masalı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gül Masalı dizisi hangi gün? Pazar mı Salı mı? Gül Masalı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

GÜL MASALI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gül Masalı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

GÜL MASALI YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Gül Masalı dizisinin yeni bölümleri Pazar günü yayınlanmaktadır. Fakat dizi bugün yani 21 Haziran Salı günü yayın akışında yer alıyor. Ama bugün eski bölümü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümleri Pazar yayınlanmaktadır.

GÜL MASALI KONUSU NE?

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.

GÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Erdem Kaynarca : Toprak Atabey

Gülper Özdemir : Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin

Zehra Yılmaz : Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan : Canan

Arif Pişkin : Tahir

Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma

Fatma Tuğba Tutuğ

Suat Sungur

Sait Genay

Yağmur Başkurt

Serdem Paçal : Arzu

Mehmet Şeker

Bülent Düzgünoğlu : Halil

Murat Ercanlı : Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya

Hazal Pekgöz : Gülümser

Kaan Berk Gültekin : Mehmet

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