Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gül Masalı dizisi hangi gün? Pazar mı Salı mı? Gül Masalı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?
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ATV'nin beğenilen dizisi Gül Masalı yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Salı günkü yayın akışında yer alan dizi için, Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gül Masalı dizisi hangi gün? Pazar mı Salı mı? Gül Masalı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Peki, Gül Masalı yeni bölümleri Salı günü mü yoksa Pazar günü mü yayınlanıyor? İşte detaylar...
Gül Masalı ne zaman? Gül Masalı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gül Masalı dizisi hangi gün? Pazar mı Salı mı? Gül Masalı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?
Gül Masalı her hafta Pazar günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Gül Masalı dizisinin yeni bölümleri Pazar günü yayınlanmaktadır. Fakat dizi bugün yani 21 Haziran Salı günü yayın akışında yer alıyor. Ama bugün eski bölümü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümleri Pazar yayınlanmaktadır.
Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.
Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.
Erdem Kaynarca : Toprak Atabey
Gülper Özdemir : Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin
Zehra Yılmaz : Ece Kardaş
Gülçin Hatıhan : Canan
Arif Pişkin : Tahir
Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma
Fatma Tuğba Tutuğ
Suat Sungur
Sait Genay
Yağmur Başkurt
Serdem Paçal : Arzu
Mehmet Şeker
Bülent Düzgünoğlu : Halil
Murat Ercanlı : Hidayet
Turan Selçuk Yerlikaya
Hazal Pekgöz : Gülümser
Kaan Berk Gültekin : Mehmet