Gül Masalı dizisinde Gonca'yı oynayan Gül Masalı Gonca kimdir? Gülperi Özdemir kimdir, kaç yaşında? Gülperi Özdemir nereli? Gülperi Özdemir filmleri neler? Gülperi Özdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Gül Masalı dizisinde Gonca karakterine hayat veren Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Türk oyuncudur. Eğitiminin bir kısmını Almanya'da tamamlayan Özdemir, başladığı "Rein Main University of Applied Scienes/International Business School" eğitimini Amerika'daki "Truman State University'nde tamamladı. Bununla birlikte Almanya'da başladığı okulu bitirmiş ve Paris'te de oyunculuk eğitimi almıştır.

Oyunculuk eğitimine önce Almanya'da başlamış. Hem Türk hem Alman tiyatrolarında sahne almıştır. "New York The Living Theatre"a oyuncu olarak katıldı. Bununla birlikte Judith Malina'nın "No Place To Hide" oyununu sahneledi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gülper Özdemir, birçok dizide rol almıştı. Şimdi de TRT1 ekranlarına 1 Nisan Perşembe akşamı gelecek olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde başrol oyuncusu olarak Ayşe karakterine can verecek.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2015 Medcezir Arya Yardımcı Karakter

2016 Bana Sevmeyi Anlat Simge Aydın Yardımcı Karakter

2017 Kara Yazı Derya Uluçınar Başrol Oyuncusu

2017 Tutsak Elif Ersöz Başrol Oyuncusu

2018 Meleklerin Aşkı Melek Saymaz Başrol Oyuncusu

2019 Sen Anlat Karadeniz Hazan Başrol Oyuncusu

2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe Başrol Oyuncusu

TİYATROLARI

The Living Theatre/ No Place To Hide By: Judith Malina/ New York

Tiyatro Frankfurt/ Dünyanın Ortasında Bir Yer By: Özen Yula/ Frankfurt

Rudolf-Koch-Schule/ Bonnie and Clyde/ Frankfurt