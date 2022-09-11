Gül Masalı full HD bölüm izle! Gül Masalı 12. bölüm tek parça izle! Gül Masalı son bölüm neler oldu?

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GÜL MASALI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Hislerine yenilen ve kendini Gonca'dan uzak tutmayı başaramayan Toprak çaresizdir. Tüm bildiklerini anlatarak, her şeyi Gonca zarar görmesin diye yaptığını söyler. Gonca ise büyük bir hayal kırıklığı içerisindedir ve bir daha Toprak'ı görmek istememektedir. Derin bir pişmanlık ve acı içinde kıvranan Toprak hatasını telafi etmek için bir şey yapmak zorundadır artık. Adnan Fuat'ın ise pes etmeye niyeti yoktur. Gül tarlasında yarım kalan işini bitirmek için harekete geçer. Doğum günü yaklaşan Halil'e muhteşem bir hediye hazırlamaktadır. Gonca gerçekleri ortaya çıkarmak için Sırrı'yı görmeye obaya gider. Ancak Sırrı uzun süredir ortalarda yoktur. Onu bulmaya kararlı olan Gonca tehlikeli bir yolculuğa atılır. Zaman hızla ilerlerken Toprak'tan gelecek yardım teklifini kabul etmek zorunda kalır. Gonca ve Toprak, Sırrı'yı bulabilecek midir? Kopma noktasına gelen ilişkilerini kurtarabilecekler midir? Yeniden kazıya başlayan Fuat beklediği sonucu elde edebilecek midir? İyice köşeye sıkışan Rıfat kurtulmak için bu sefer hangi hamleyi yapacaktır?

GÜL MASALI 12. BÖLÜM FULL HD İZLE!

GÜL MASALI KONUSU NE?

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk oturuyor.

Projenin senaryo süpervizörlüğünü Can Sinan üstlenirken, Alper Çağlayan kaleme alıyor.

GÜL MASALI FULL HD İZLE! (LİNK)

GÜL MASALI OYUNCULARI

Erdem Kaynarca : Toprak Atabey

Gülper Özdemir : Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin

Zehra Yılmaz : Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan : Canan

Arif Pişkin : Tahir

Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma

Fatma Tuğba Tutuğ

Suat Sungur

Sait Genay

Yağmur Başkurt

Serdem Paçal : Arzu

Mehmet Şeker

Bülent Düzgünoğlu : Halil

Murat Ercanlı : Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya

Hazal Pekgöz : Gülümser

Kaan Berk Gültekin : Mehmet

GÜL MASALI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gül Masalı her hafta Pazar günü saat 20:00'da ATV ekranında seyircisi ile buluşuyor.