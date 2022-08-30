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Gül Masalı fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı fragman izle!

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Gül Masalı fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı fragman izle!

Birçok izleyici tarafından merak edilen ve araştırılardan bir tanesi de Gül Masalı dizidir. İzleyiciler Gül Masalı fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu oldukça merak ediyor. Peki, Gül Masalı fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı fragman izle!

Televizyonda yayınlandığı tarihten beri izleyicilerin dikkatini çeken ve beğenisini kazanan dizilerden birisi olan Gül Masalı fragmanı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Gül Masalı fragmanı 29 Ağustos tarihinde izleyicileriyle buluştu. İzleyiciler Gül Masalı 11. Bölümü heyecanla bekliyor. Gül Masalı fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı fragman izle!

Gül Masalı fragmanı 29 Ağustos tarihinde izleyicileriyle buluştu. Gül Masalı, 4 Eylül Pazar günü saat 20:00'da Atv ekranlarında olacak.

GÜL MASALI FRAGMANI

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Erdem Kaynarca : Toprak Atabey

Gülper Özdemir : Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin

Zehra Yılmaz : Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan : Canan Atabey

Arif Pişkin : Tahir Aydın

Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma

Fatma Tuğba Tutuğ : Zeynep

Suat Sungur : Aşk Doktoru

Sait Genay

Yağmur Başkurt : Nurbanu

Serdem Paçal : Arzu

Mehmet Şeker : Ali Tüfek

Bülent Düzgünoğlu : Halil Atabey

Murat Ercanlı : Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya : Yavuz

Hazal Pekgöz : Gülümser

Kaan Berk Gültekin : Mehmet

Gül Masalı 11. Bölüm Fragmanı | 'Ben sana hala...'Gül Masalı 11. Bölüm Fragmanı | "Ben sana hala..." Gül Masalı 10. Bölüm 2. FragmanGül Masalı 10. Bölüm 2. Fragman
Emir Ceran
Emir Ceran
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