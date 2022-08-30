Gül Masalı fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı fragman izle!
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Birçok izleyici tarafından merak edilen ve araştırılardan bir tanesi de Gül Masalı dizidir. İzleyiciler Gül Masalı fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu oldukça merak ediyor. Peki, Gül Masalı fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı fragman izle!
Televizyonda yayınlandığı tarihten beri izleyicilerin dikkatini çeken ve beğenisini kazanan dizilerden birisi olan Gül Masalı fragmanı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Gül Masalı fragmanı 29 Ağustos tarihinde izleyicileriyle buluştu. İzleyiciler Gül Masalı 11. Bölümü heyecanla bekliyor. Gül Masalı fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 11. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı fragman izle!
Gül Masalı fragmanı 29 Ağustos tarihinde izleyicileriyle buluştu. Gül Masalı, 4 Eylül Pazar günü saat 20:00'da Atv ekranlarında olacak.
Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
Erdem Kaynarca : Toprak Atabey
Gülper Özdemir : Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin
Zehra Yılmaz : Ece Kardaş
Gülçin Hatıhan : Canan Atabey
Arif Pişkin : Tahir Aydın
Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma
Fatma Tuğba Tutuğ : Zeynep
Suat Sungur : Aşk Doktoru
Sait Genay
Yağmur Başkurt : Nurbanu
Serdem Paçal : Arzu
Mehmet Şeker : Ali Tüfek
Bülent Düzgünoğlu : Halil Atabey
Murat Ercanlı : Hidayet
Turan Selçuk Yerlikaya : Yavuz
Hazal Pekgöz : Gülümser
Kaan Berk Gültekin : Mehmet