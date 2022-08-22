Birçok kişi tarafından merak edilen ve takip edilen gül masalı dizisinin 9. bölüm yeni fragmanı izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Gül masalı fragman yayınladı mı? Gül masalı 9. bölüm yeni fragman yayınlandı mı?

İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gören diziler arasında yer alan gül masalı dizisinin fragmanı birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Gül masalı dizisi bu hafta 9. bölümü ile 28 Ağustos Pazar günü Atv ekranlarınla izleyicileri ile buluşacak. Peki Gül masalı fragman yayınladı mı? Gül masalı 9. bölüm yeni fragman yayınlandı mı?

GÜL MASALI FRAGMAN

İzleyicileri tarafından heyecanla beklenen 9.bölüm 2. fragman yayınlandı.

GÜL MASALI 9.BÖLÜM 2. FRAGMAN

GÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

GÜL MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Gülper Özdemir (Gonca Aydın)

Erdem Kaynarca (Toprak Atabey)

Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin)

Zehra Yılmaz (Ece Kardaş)

Gülçin Hatıhan ( Canan)

Arif Pişkin (Tahir)