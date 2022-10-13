Gül Masalı final mi, bitti mi, neden final yapıyor? Gül Masalı bitiyor mu? Gül Masalı tamamen final mi yapacak, neden?
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ATV'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın final fragmanı yayınlandı. Bunun ardından izleyiciler, Gül Masalı final mi, neden final yapıyor? Gül Masalı bitiyor mu? Gül Masalı tamamen final mi yapacak, neden? merak etti. Peki, Gül Masalı dizisi final mi olacak? Gül Masalı neden final yapıyor? Gül Masalı sezon finali mi olacak? İşte detaylar...
Gül Masalı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu, Alper Çağlayan, Musab Kul, Okşan Tavaslıoğlu ve Ayşe Işıkmen'in kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gül Masalı final mi, neden final yapıyor? Gül Masalı bitiyor mu? Gül Masalı tamamen final mi yapacak, neden?
Gül Masalı dizisi 17. bölümü ile 16 Ekim Pazar günü final yapacak.
Gül Masalı twitter açıklaması:
""Benim oğlum tükeniyor Gonca! Oğlumu da affet beni de affet..."
Gül Masalı Final Fragmanı
Final bölümü Pazar 20.00'de atv'de!"
Gül Masalı 17. bölüm ile 16 Ekim Pazar günü final olacak. Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.
Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.
Erdem Kaynarca : Toprak Atabey
Gülper Özdemir : Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin
Zehra Yılmaz : Ece Kardaş
Gülçin Hatıhan : Canan
Arif Pişkin : Tahir
Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma
Fatma Tuğba Tutuğ
Suat Sungur
Sait Genay
Yağmur Başkurt
Serdem Paçal : Arzu
Mehmet Şeker
Bülent Düzgünoğlu : Halil
Murat Ercanlı : Hidayet
Turan Selçuk Yerlikaya
Hazal Pekgöz : Gülümser
Kaan Berk Gültekin : Mehmet