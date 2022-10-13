Gül Masalı final mi, bitti mi, neden final yapıyor? Gül Masalı bitiyor mu? Gül Masalı tamamen final mi yapacak, neden?

ATV'nin sevilen dizisi Gül Masalı'nın final fragmanı yayınlandı. Bunun ardından izleyiciler, Gül Masalı final mi, neden final yapıyor? Gül Masalı bitiyor mu? Gül Masalı tamamen final mi yapacak, neden? merak etti. Peki, Gül Masalı dizisi final mi olacak? Gül Masalı neden final yapıyor? Gül Masalı sezon finali mi olacak? İşte detaylar...

Gül Masalı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu, Alper Çağlayan, Musab Kul, Okşan Tavaslıoğlu ve Ayşe Işıkmen'in kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gül Masalı final mi, neden final yapıyor? Gül Masalı bitiyor mu? Gül Masalı tamamen final mi yapacak, neden?

GÜL MASALI FİNAL Mİ YAPTI?

Gül Masalı dizisi 17. bölümü ile 16 Ekim Pazar günü final yapacak.

Gül Masalı twitter açıklaması:

""Benim oğlum tükeniyor Gonca! Oğlumu da affet beni de affet..."

Gül Masalı Final Fragmanı

Final bölümü Pazar 20.00'de atv'de!"

GÜL MASALI DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Gül Masalı 17. bölüm ile 16 Ekim Pazar günü final olacak. Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

GÜL MASALI KONUSU NE?

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.

GÜL MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Erdem Kaynarca : Toprak Atabey

Gülper Özdemir : Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin

Zehra Yılmaz : Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan : Canan

Arif Pişkin : Tahir

Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma

Fatma Tuğba Tutuğ

Suat Sungur

Sait Genay

Yağmur Başkurt

Serdem Paçal : Arzu

Mehmet Şeker

Bülent Düzgünoğlu : Halil

Murat Ercanlı : Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya

Hazal Pekgöz : Gülümser

Kaan Berk Gültekin : Mehmet