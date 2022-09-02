Kış döneminde ayrı Yaz döneminde ayrı olarak yayınlanan diziler izleyicilerin dikkatini çekiyor. Akşam saatlerinde yayınlanan diziler seyirciler için keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Televizyon ekranlarının büyük bir izleyici kitlesi var. ATV ekranlarında yayınlanan Gül Masalı dizisi ise en ilgi çeken dizilerin başında yer alıyor. Gül Masalı dizisi hangi gün yayınlanıyor? Gül Masalı dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Gül Masalı, geniş bir izleyici kitlesine hakim. Diziyi izlerken sosyal medyadan da yorumlarını yapan seyirciler diziyi sıkı sıkıya takip ediyor. Oyuncularına duyulan hayranlık ise izleyiciyi ekranlara kilitliyor. ATV ekranının sevilen dizisi Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkatlerini üzerine çekiyor. Seyirciler ise sıkı sıkıya takip ettiği Gül Masalı dizisinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Gül Masalı dizisi hangi gün yayınlanıyor? Gül Masalı dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

GÜL MASALI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başrolünde birçok önemli oyuncunun yer aldığı Gül Masalı dizisi izleyiciyi çıktığı günden beri ekranlara kilitlemeyi başardı.Gül Masalı dizisi her Pazar saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

GÜL MASALI DİZİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi olan Gül Masalı dizisi ATV ekranında saat 20:00'da yayınlanıyor.

GÜL MASALI GİBİ DİZİSİ KONUSU

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor. Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor. Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk oturuyor. Projenin senaryo süpervizörlüğünü Can Sinan üstlenirken, Alper Çağlayan kaleme alıyor.

GÜL MASALI DİZİSİ OYUNCULARI

Erdem Kaynarca : Toprak Atabey

Gülper Özdemir : Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin

Zehra Yılmaz : Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan : Canan

Arif Pişkin : Tahir

Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma

Fatma Tuğba Tutuğ

Suat Sungur

Sait Genay

Yağmur Başkurt

Serdem Paçal : Arzu

Mehmet Şeker

Bülent Düzgünoğlu : Halil

Murat Ercanlı : Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya

Hazal Pekgöz : Gülümser

Kaan Berk Gültekin : Mehmet