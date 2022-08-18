Gül masalı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül masalı 9. bölüm fragmanı izle!
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Televizyon ekranlarında birçok kişinin severek izlediği dizilerden olan gül masalı 9. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu. İzleyicilerin merak ettiği, gül masalı 9. bölüm fragman yayınlandı mı? gül masalı 9. bölüm fragmanı nerede gibi soruları sizler için yanıtladık. İşte gül masalı 9. bölüm fragmanı.Gül masalı 9. bölüm fragmanı izle!
Sevilen televizyon dizileri arasında yerini alan gül masalı dizisi Atv ekranlarında 9. bölümü ile izleyenleriyle buluşuyor. Sadullah Şentürk'ün yönettiği gül masası dizisi, 21 Ağustos Pazar günü saat 20:00'da Atv ekranlarında yerini alıyor. İzleyicilerin merak ettiği, gül masalı 9. bölüm fragman yayınlandı mı? gül masalı 9. bölüm fragmanı nerede gibi soruları sizler için yanıtladık. İşte gül masalı 9. bölüm fragmanı. Gül masalı 9. bölüm fragmanı izle!
Gül masalı 9. bölüm fragmanı, gül masalı dizisinin izleyicileri tarafından merakla beklenen fragmanlardan birisi haline gelmiştir. İzleyicilerin merak ettiği gül masalı 9. bölüm fragmanı 15 Ağustos tarihinde yayınlandı.
GÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU
Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini ele almaktadır.
GÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?
Gülper Özdemir (Gonca Aydın)
Erdem Kaynarca (Toprak Atabey)
Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin)
Zehra Yılmaz (Ece Kardaş)
Gülçin Hatıhan (Canan)
Arif Pişkin (Tahir)
Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)