Gül Masalı 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Gül Masalı 8. bölüm fragmanı izle! Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gül Masalı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gül Masalı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gül Masalı 8. fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle! Gül Masalı 8. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gül Masalı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gül Masalı dizisinin 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gül Masalı konusu nedir? Gül Masalı 8. Fragmanı nasıl izlenir! Gül Masalı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Toprak'ın Atabeylerin davetine Gonca'yla gelmesi bomba etkisi yaratmıştır. Utancından yerin dibine geçen Ece olanlardan Canan'ı sorumlu tutar. Ancak Atabeyleri bekleyen tek şok bu değildir. Ticari olarak onları köşeye sıkıştıran Fuat Demirci nihayet Halil ve Rıfat'ın karşısına çıkar. Üstelik Fuat, Gülümser ve Mehmet'in geçmişine dair pek çok bilgiye de sahiptir. Bu yüzleşme Halil'in kabuslarını daha da büyütür. Atabeylere açıkça meydan okuyan Fuat'ın yapacakları ise daha yeni başlamıştır. Fuat, Gonca'ya kolay kolay reddedilemeyecek bir teklif yapar. Her şeye rağmen Gonca'yı savunmakta ısrar eden Toprak tam bir yol ayrımına gelir. Gonca öz babası hakkında bilmediği başka gerçekler olduğunu öğrenir. Tahir'in kaygılarına rağmen Gonca bu gerçeklerin peşine düşecek midir? Toprak ve hayalleri arasında kalan Gonca ne yapacaktır? İki sevdalının aşkları ardı arkası kesilmeyen bu darbelere dayanabilecek midir?