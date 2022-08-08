Gül Masalı 8. Bölüm Fragmanı | "Herkes ne yaptıysa bedelini ödeyecek!"
#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin) Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Gülçin Hatıhan ( Canan), Arif Pişkin (Tahir), Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)Gül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.
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#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.
Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin) Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Gülçin Hatıhan ( Canan), Arif Pişkin (Tahir), Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)
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