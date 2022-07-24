Gül Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 6. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı son bölümde neler oldu?
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Ekranların yeni dizisi Gül Masalı bugün 5. bölümüyle ekranlara geldi. 5. bölümünün ardından izleyiciler Gül Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...
Gül Masalı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gül Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 6. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı son bölümde neler oldu?
GÜL MASALI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 5. bölümün ardından 6. yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
GÜL MASALI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
GÜL MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde..."
Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir. Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir. Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar. Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder. Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?
GÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.
Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.
Ortaya çıkan bu sır hem Gonca'nın hem de Toprak'ın, geçmişi daha çok irdelemesine yol açar. Gonca, Fatma'dan annesiyle ilgili bilmediklerini öğrenip, onun çektiği acıları daha iyi anlar. Toprak da ailesini karşısına almak pahasına gerçeklerin peşine düşer.
Geçmişin korkularıyla yüzleşen Atabeyler, Gonca'ya karşı daha sinsi planlar yapmaya başlarlar. Ve Gonca, annesinin geçmişinden yeni bir gelecek kurmaya karar verdiği gün, Atabeylerin yaptığı hamleyle büyük bir çıkmazın içine düşer.
GÜL MASALI OYUNCU KADROSU
Erdem Kaynarca : Toprak Atabey
Gülper Özdemir : Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin
Zehra Yılmaz : Ece Kardaş
Gülçin Hatıhan : Canan Atabey
Arif Pişkin : Tahir Aydın
Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma
Fatma Tuğba Tutuğ : Zeynep
Suat Sungur : Aşk Doktoru
Sait Genay
Yağmur Başkurt : Nurbanu
Serdem Paçal : Arzu
Mehmet Şeker : Ali Tüfek
Bülent Düzgünoğlu : Halil Atabey
Murat Ercanlı : Hidayet
Turan Selçuk Yerlikaya : Yavuz
Hazal Pekgöz : Gülümser
Kaan Berk Gültekin : Mehmet