Gül Masalı, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 19 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gül Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gül Masalı 6. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gül Masalı son bölümde neler oldu?

GÜL MASALI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 5. bölümün ardından 6. yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

GÜL MASALI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÜL MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde..."

Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir. Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir. Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar. Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder. Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?

GÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.

Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.

Ortaya çıkan bu sır hem Gonca'nın hem de Toprak'ın, geçmişi daha çok irdelemesine yol açar. Gonca, Fatma'dan annesiyle ilgili bilmediklerini öğrenip, onun çektiği acıları daha iyi anlar. Toprak da ailesini karşısına almak pahasına gerçeklerin peşine düşer.

Geçmişin korkularıyla yüzleşen Atabeyler, Gonca'ya karşı daha sinsi planlar yapmaya başlarlar. Ve Gonca, annesinin geçmişinden yeni bir gelecek kurmaya karar verdiği gün, Atabeylerin yaptığı hamleyle büyük bir çıkmazın içine düşer.

GÜL MASALI OYUNCU KADROSU

Erdem Kaynarca : Toprak Atabey

Gülper Özdemir : Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin

Zehra Yılmaz : Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan : Canan Atabey

Arif Pişkin : Tahir Aydın

Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma

Fatma Tuğba Tutuğ : Zeynep

Suat Sungur : Aşk Doktoru

Sait Genay

Yağmur Başkurt : Nurbanu

Serdem Paçal : Arzu

Mehmet Şeker : Ali Tüfek

Bülent Düzgünoğlu : Halil Atabey

Murat Ercanlı : Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya : Yavuz

Hazal Pekgöz : Gülümser

Kaan Berk Gültekin : Mehmet